Норвегия направит около 19 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины

Норвегия направит около 19 млн долларов на закупку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

Норвегия направит около 19 млн долларов на закупку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

По его словам, на эти деньги планируется закупить около 17 000 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра.

Грам также отметил, что сейчас особенно важно быть едиными в поддержке Украины в ее борьбе против России.

"Помощь обеспечивает стране (Украине - ред.) возможность защищаться от незаконного нападения России. Многие страны вносят свой вклад и будут продолжать это делать. Поэтому очень важно, чтобы мы находились в тесном диалоге с украинскими властями и координировали помощь от Запада", - подчеркнул министр.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Норвегия передаст Украине 160 противотанковых ракет Hellfire, а также пусковые установки и блоки наведения для них.