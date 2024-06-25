Норвегия намерена создать запасы зерна в 82,5 тыс. тонн на фоне напряженности в мире

Норвегия планирует к 2030 году создать запасы зерна в стране объемом 82,5 тыс. тонн на фоне конфликта в Украине, климатического кризиса, последствий пандемии COVID-19 и других угроз мировой безопасности.

Норвегия планирует к 2030 году создать запасы зерна в стране объемом 82,5 тыс. тонн на фоне конфликта в Украине, климатического кризиса, последствий пандемии COVID-19 и других угроз мировой безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Соответствующие контракты на хранение зерна министр сельского хозяйства и продовольствия Гейр Поллестад подписал с четырьмя компаниями. Они будут действовать с 2024-2025 годов, в течение 25 лет. Как указал министр, чьи слова приводит агентство, такие меры нужны для того, "чтобы в кризисной ситуации, которая может возникнуть, у населения Норвегии были запасы зерна на три месяца".

По информации AP, для начала Осло планирует довести объемы запасов зерна до 30 тыс. тонн и в течение нескольких лет заключит еще ряд контрактов с компаниями, чтобы достичь требуемого показателя к концу десятилетия.