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Норвегия намерена создать запасы зерна в 82,5 тыс. тонн на фоне напряженности в мире

Норвегия намерена создать запасы зерна в 82,5 тыс. тонн на фоне напряженности в мире Норвегия планирует к 2030 году создать запасы зерна в стране объемом 82,5 тыс. тонн на фоне конфликта в Украине, климатического кризиса, последствий пандемии COVID-19 и других угроз мировой безопасности.
Другие страны
25 июня 2024 г. 15:49
Норвегия намерена создать запасы зерна в 82,5 тыс. тонн на фоне напряженности в мире

Норвегия планирует к 2030 году создать запасы зерна в стране объемом 82,5 тыс. тонн на фоне конфликта в Украине, климатического кризиса, последствий пандемии COVID-19 и других угроз мировой безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Соответствующие контракты на хранение зерна министр сельского хозяйства и продовольствия Гейр Поллестад подписал с четырьмя компаниями. Они будут действовать с 2024-2025 годов, в течение 25 лет. Как указал министр, чьи слова приводит агентство, такие меры нужны для того, "чтобы в кризисной ситуации, которая может возникнуть, у населения Норвегии были запасы зерна на три месяца".

По информации AP, для начала Осло планирует довести объемы запасов зерна до 30 тыс. тонн и в течение нескольких лет заключит еще ряд контрактов с компаниями, чтобы достичь требуемого показателя к концу десятилетия.

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Версия на английском языке Norway starts stockpiling grain, citing pandemic, war and climate change

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