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Норвегия и Великобритания поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на $9 млн

Норвегия и Великобритания поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на $9 млн Норвегия и Великобритания поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на безвозмездной основе
Другие страны
24 августа 2022 г. 09:33
Норвегия и Великобритания поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на $9 млн

Норвегия и Великобритания поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на безвозмездной основе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по сообщению норвежской Минобороны, сумма поставки составит более 9 млн долларов.

"Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине. Стоимость [поставки] составит до 90 млн норвежских крон (около $9,2 млн)", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

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Версия на английском языке Norway, UK to supply Ukraine with Black Hornet micro-drones worth $9 million

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