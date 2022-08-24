Норвегия и Великобритания поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на $9 млн

Норвегия и Великобритания поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на безвозмездной основе

Норвегия и Великобритания поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на безвозмездной основе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по сообщению норвежской Минобороны, сумма поставки составит более 9 млн долларов.

"Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине. Стоимость [поставки] составит до 90 млн норвежских крон (около $9,2 млн)", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства Норвегии.