​Норвегия готова увеличить поставки газа в ЕС

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Норвегия может увеличить поставки газа в европейски страны Евросоюза.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Берге Бренде.

"Думаю, Норвегия может внести вклад в энергетическую безопасность Евросоюза. Сейчас Россия поставляет 30% газа в ЕС, а мы — 20%. Мы можем увеличить газоснабжение в ближайшие годы", — сказал Бренде во время обсуждения энергетической безопасности ЕС.

В свою очередь, еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете указал на необходимость разработать надежные маршруты поставок газа в ЕС из Каспийского региона. По его словам, "Россия должна быть партнером в будущем, но контракты на поставку газа должны быть прозрачными и соответствовать европейскому законодательству".

Норвегия является вторым крупнейшим импортером газа в ЕС после России и поставляет ежегодно около 105 млрд кубометров газа.