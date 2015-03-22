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    ​Норвегия готова увеличить поставки газа в ЕС

    Мы можем увеличить газоснабжение в ближайшие годы

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Норвегия может увеличить поставки газа в европейски страны Евросоюза.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Берге Бренде.

    "Думаю, Норвегия может внести вклад в энергетическую безопасность Евросоюза. Сейчас Россия поставляет 30% газа в ЕС, а мы — 20%. Мы можем увеличить газоснабжение в ближайшие годы", — сказал Бренде во время обсуждения энергетической безопасности ЕС.

    В свою очередь, еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете указал на необходимость разработать надежные маршруты поставок газа в ЕС из Каспийского региона. По его словам, "Россия должна быть партнером в будущем, но контракты на поставку газа должны быть прозрачными и соответствовать европейскому законодательству".

    Норвегия является вторым крупнейшим импортером газа в ЕС после России и поставляет ежегодно около 105 млрд кубометров газа.

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