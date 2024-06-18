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Норвегия, Финляндия и Швеция обсудят саммит НАТО и помощь Украине

Норвегия, Финляндия и Швеция обсудят саммит НАТО и помощь Украине 20 июня президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министры Норвегии Йонас Гар Стёре и Швеции Ульф Кристерссон и министры обороны трех стран на встрече в Бодё обсудят ситуацию с безопасностью и оказание дальнейшей поддержки Украине.
Другие страны
18 июня 2024 г. 17:12
Норвегия, Финляндия и Швеция обсудят саммит НАТО и помощь Украине

20 июня президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министры Норвегии Йонас Гар Стёре и Швеции Ульф Кристерссон и министры обороны трех стран на встрече в Бодё обсудят ситуацию с безопасностью и оказание дальнейшей поддержки Украине.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Президент Финляндии и главы правительств Норвегии и Швеции посетят судно норвежской береговой охраны KV Svalbard и объединенный штаб вооруженных сил в Рейтане.

Министры обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, Швеции Пол Йонсон и Финляндии Антти Хяккянен обсудят поддержку Украины и предстоящий в июле саммит НАТО. На совместном заседании президент, премьеры и министры намерены уделить внимание взаимодействию в области обороны, связи между Балтийским морем и Арктическим регионом и безопасности соседних районов.

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Версия на английском языке Norway, Finland, Sweden to discuss NATO summit, aid to Ukraine on June 20

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