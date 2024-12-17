Норвегия договорилась с Британией о помощи в борьбе со шпионажем

Великобритания окажет Норвегии помощь в борьбе со шпионской угрозой, исходящей от России.

Великобритания окажет Норвегии помощь в борьбе со шпионской угрозой, исходящей от России.

Как передает Report , об этом сообщает The Daily Telegraph.

По его сведениям, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита главы британского правительства Кира Стармера на главную базу норвежских ВМС Хоконсверн.

Издание со ссылкой на источник в окружении Стармера утверждает, что британские эксперты будут помогать своим норвежским коллегам выявлять подслушивающие устройства, устанавливаемые иностранными разведками, а также отражать кибератаки.

Сообщается, что Управление национальной безопасности Норвегии усилит сотрудничество с британской Национальной службой по борьбе с прослушкой, которая специализируется на противодействии электронному шпионажу.

Стармер в ходе совместной пресс-конференции с главой норвежского правительства Йонасом Гаром Стёре заявлял о необходимости противостоять России, а также помочь Киеву "занять максимально сильную позицию" в преддверии каких-либо переговоров о мире с Москвой.