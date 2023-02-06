Норвегия выделит Украине ежегодно по 1,5 млрд долларов в течение пяти лет

Власти Норвегии решили выделять Украине 15 млрд крон (примерно $1,5 млрд) каждый год в течение пяти лет.

Власти Норвегии решили выделять Украине 15 млрд крон (примерно $1,5 млрд) каждый год в течение пяти лет.

Как передает Report, об этом пишет издание VG, ссылаясь на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

"Премьер-министр Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия будет ежегодно выделять 15 миллиардов норвежских крон в течение следующих пяти лет на поддержку Украины", - сказано в сообщении.

Как указал политик, этот шаг Осло является сигналом для России.

"Это сигнал России о том, что мы вместе с Украиной. А также это знак для Моксвы, что норвежский парламент максимально сплочен в этом вопросе", заявил Стёре.