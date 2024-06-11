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Норвегия будет собирать танки Leopard 2

Норвегия будет собирать танки Leopard 2 Норвегия начнет сборку танков Leopard 2.
Другие страны
11 июня 2024 г. 12:19
Норвегия будет собирать танки Leopard 2

Норвегия начнет сборку танков Leopard 2.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны страны.

"Я хотел бы поздравить KNDS Deutschland и RITEK, которые сегодня подписали соглашение, согласно которому впервые в истории танки будут собираться в Норвегии. 37 из 54 танков Leopard 2, которые Норвегия заказала у немецкой Krauss-Maffei Wegmann, будут собирать на заводе RITEK в Левангере", - приводятся в сообщении ведомства слова министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама на странице ведомства в социальной сети "Х".

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