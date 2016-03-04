"Нормандская четверка" констатировала отсутствие результата на встрече

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Главы МИД государств "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) констатировали отсутствие практических результатов после парижской встречи, cообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Эта встреча была одной из самых сложных из всех, которые мы проводили", — заявил по ее итогам министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он добавил, что не удовлетворен как ситуацией на востоке Украины, так и результатами самой встречи, а также тем, как Киев и Москва вели эти переговоры.

Главы МИД согласились, что местные выборы на востоке Украины следует провести в течение первого полугодия 2016 года, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро. "Мы выразили желание, чтобы эти выборы прошли до конца первого полугодия 2016 года", — сказал он журналистам.