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Nokia окончательно покинет Россию

Nokia окончательно покинет Россию Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории Российской Федерации.
Другие страны
29 августа 2022 г. 19:50
Nokia окончательно покинет Россию

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории Российской Федерации.

Как передает Report, об этом со ссылкой на представителя компании сообщило в понедельник агентство Reuters.

"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока "не будет завершено юридическое закрытие".

По сведениям агентства, шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson уже в ближайшие месяцы также свернет свою деятельность в РФ. Уточняется, что в российском представительстве компании трудоустроено порядка 400 сотрудников, которым, по заверению работодателя, будет оказана финансовая поддержка.

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Версия на английском языке Nokia to wind down Russian operations by year-end
Версия на азербайджанском языке “Nokia” Rusiyanı tamamilə tərk edəcək

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