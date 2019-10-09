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Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей. Как сообщает Report, об этом заявили  в Нобелевском комитете.

10 октября объявят лауреатов в области литературы за 2018 и 2019 годы, так как в прошлом году премия не присуждалась.

Вручать Нобелевские медали будут 10 декабря в Стокгольме на традиционной официальной церемонии.

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