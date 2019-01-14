Нобелевского лауреата лишили почетных званий из-за расистских высказываний

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Лаборатория Cold Spring Harbor в США лишила первооткрывателя ДНК, лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона почетных званий из-за его высказываний о неравных интеллектуальных способностях различных рас.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующие комментарии 90-летнего ученый сделал в документальном фильме телекомпании PBS, который вышел в эфир 2 января.

"Высказывания доктора Уотсона заслуживают осуждения, не подтверждаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории, ее попечителей, преподавателей, сотрудников и студентов", - отмечается в заявлении лаборатории.

Согласно заявлению, исследователя лишили званий почетного попечителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса и заслуженного руководителя.