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    Нобелевского лауреата лишили почетных званий из-за расистских высказываний

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Лаборатория Cold Spring Harbor в США лишила первооткрывателя ДНК, лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона почетных званий из-за его высказываний о неравных интеллектуальных способностях различных рас.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующие комментарии 90-летнего ученый сделал в документальном фильме телекомпании PBS, который вышел в эфир 2 января. 

    "Высказывания доктора Уотсона заслуживают осуждения, не подтверждаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории, ее попечителей, преподавателей, сотрудников и студентов", - отмечается в заявлении лаборатории.

    Согласно заявлению, исследователя лишили званий почетного попечителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса и заслуженного руководителя.

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