Нобелевская премия по физике присуждена за открытия в области лазерной физики

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Нобелевская премия 2018 года в области физики присуждена Артуру Эшкину, Жерару Муру, Донне Стриклэнд за открытия в области лазерной физики.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.
А. Эшкин получил премию за оптические пинцеты и их использование в биологических системах.
Вторую часть премии получили совместно Муру и Стрикленд - за метод генерирования высокоинтенсивных сверхкоротких оптических сигналов.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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