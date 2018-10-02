Нобелевская премия по физике присуждена за открытия в области лазерной физики

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Нобелевская премия 2018 года в области физики присуждена Артуру Эшкину, Жерару Муру, Донне Стриклэнд за открытия в области лазерной физики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.

А. Эшкин получил премию за оптические пинцеты и их использование в биологических системах.

Вторую часть премии получили совместно Муру и Стрикленд - за метод генерирования высокоинтенсивных сверхкоротких оптических сигналов.