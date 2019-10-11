Нобелевская премия мира присуждена премьеру Эфиопии Абия Ахмед Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей

Как сообщает Report, об этом заявил Нобелевский комитет.

Церемония награждения названных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

Отметим, что сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).