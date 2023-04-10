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НОАК: Американский эсминец незаконно вошел в территориальные воды КНР

НОАК: Американский эсминец незаконно вошел в территориальные воды КНР Американский ракетный эсминец Milius класса Arleigh Burke незаконно вошел в территориальные воды КНР возле рифа Мэйцзи (его другое название - Мисчиф) в Южно-Китайском море.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 10:25
НОАК: Американский эсминец незаконно вошел в территориальные воды КНР

Американский ракетный эсминец Milius класса Arleigh Burke незаконно вошел в территориальные воды КНР возле рифа Мэйцзи (его другое название - Мисчиф) в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

"10 апреля ракетный эсминец Milius незаконно вторгся в воды, прилегающие к рифу Мэйцзи у китайских островов Наньша, не получив одобрения правительства КНР [на транзит]", - приводит слова представителя НОАК Центральное телевидение Китая. Южная зона боевого командования организовала военно-морские и воздушные силы для наблюдения за американским эсминцем, добавил Тянь Цзюньли.

"Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и прилегающими водами, и войска [Южной] зоны боевого командования всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности", - отметил Тянь Цзюньли.

Американский эсминец был обнаружен НОАК на фоне напряженности вокруг острова Тайвань. Восточная зона боевого командования НОАК ранее объявила, что Китай 8-10 апреля проводит учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, югу и востоку от острова. Они проходят под названием "Объединенный острый меч". Параллельно запланировано патрулирование вокруг Тайваня.

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