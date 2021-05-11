Низкоуглеродная экономика в туркмено-китайском партнёрстве

МВФ прогнозирует, что ВВП Китая вырастет на 8,2% в 2021 году с 1,9% в 2020 году, опережая темпы роста мировой и азиатской экономики на 5,2% и 6,9% соответственно

Сотрудничество Туркменистана и Китая в газовой сфере является важнейшей составляющей стратегического партнерства двух стран, которое уверенно продвигается вперед.

Как передает Report, ключевые направления этого процесса были определены в ходе состоявшегося 6 мая телефонного разговора президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и председателя КНР Си Цзиньпина. Реализация достигнутых договоренностей обсуждалась на встрече главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и заместителя министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэна.

Газовая тематика – один из пунктов повестки дня переговоров во время пребывания туркменской делегации в Сиане. По имеющейся информации в настоящее время более 10 китайских нефтегазовых предприятий осуществляют деятельность в Туркменистане. С их участием была сформирована модель газового сотрудничества полного цикла, включая разведку, освоение, бурение и ремонт скважин, инженерное строительство, технологии и оборудовании на первичных этапах, сбыт продукции на вторичных этапах, а также финансовое обслуживание. Китай импортировал из Туркменистана почти 300 миллиардов кубометров газа и прочно сохраняет за собой место крупнейшего импортёра.

В 2018 году Туркменистан обеспечил 70% импорта газа по трубопроводам в Китай. Из поставленных в январе 2021 года в КНР 4 млрд 685 млн кубометров газа, 2,786 миллиардов кубометров составил туркменский трубопроводный газ. Введенная в начале этого года в эксплуатацию газокомпрессорная станция на месторождении "Малай" обеспечит стабильные поставки туркменского газа в Китай. КНР нацелен на укрепление сотрудничества с Туркменистаном в газовой сфере, что обусловлено как быстрым экономическим ростом, так и климатическими обязательствами страны.

Ожидается, что в 2021 году экономический рост Китая ускорится благодаря успешному преодолению пандемии COVID-19, а также росту промышленности, производства и потребления. МВФ прогнозирует, что ВВП Китая вырастет на 8,2% в 2021 году с 1,9% в 2020 году, опережая темпы роста мировой и азиатской экономики на 5,2% и 6,9% соответственно. При этом страна стремится к достижению углеродной нейтральности, что, как ожидается, станет основным драйвером долгосрочного развития низкоуглеродной энергетики КНР, включая природный газ. Природный газ, как экологически чистый и высокоэффективный источник энергии, выполняет важную функцию при переходе к низкоуглеродной экономике.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году доля природного газа значительно вырастет в глобальном потреблении первичной энергии и он, возможно, превратится в вид энергии номер один. В результате вклад этого вида природного топлива в сокращение выбросов парниковых газов значительно возрастет.