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Нижняя палата парламента Чехии ратифицировала оборонное соглашение с США

Нижняя палата парламента Чехии ратифицировала оборонное соглашение с США Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии ратифицировала соглашение о сотрудничестве республики в сфере обороны с США (DCA, Defence Cooperation Agreement), подписанное 23 мая главами военных ведомств обеих стран в Вашингтоне.
Другие страны
20 июля 2023 г. 01:54
Нижняя палата парламента Чехии ратифицировала оборонное соглашение с США

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии ратифицировала соглашение о сотрудничестве республики в сфере обороны с США (DCA, Defence Cooperation Agreement), подписанное 23 мая главами военных ведомств обеих стран в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за ратификацию соглашения голосовали 115 из 144 присутствовавших на заседании депутатов. Против были парламентарии от правого оппозиционного политического движения "Свобода и прямая демократия", которому принадлежит 20 кресел в 200-мандатной нижней палате. Также против голосовали четыре депутата от оппозиционного политического движения АНО ("Акция недовольных граждан").

Соглашение вступит в силу после его подписания президентом Чехии. Глава государства Петр Павел, как проинформировали чешские СМИ ранее, готов это сделать без промедления.

В ходе состоявшихся в нижней палате дебатов отмечалось, что соглашение направлено на укрепление безопасности Чехии и присутствие американских подразделений в республике будет возможно только после получения предварительного согласия Праги. Документ не предусматривает возможности размещения ядерного оружия и создания в стране военных баз США.

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