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Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд

Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд Палата представителей Конгресса США на заседании в четверг одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере 858 млрд долларов.
Другие страны
8 декабря 2022 г. 23:19
Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд

Палата представителей Конгресса США на заседании в четверг одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере 858 млрд долларов.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Ранее данный проект оборонного бюджета был согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса. Инициатива, помимо прочего, предполагает выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.

Документ также включает санкции за связанные с золотом операции с Россией, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также "делает постоянным запрет на обмен информацией, касающейся систем ПРО, с РФ". Кроме того, в нем указано, что Вашингтон намерен препятствовать участию представителей РФ в мероприятиях Группы двадцати и ряда других международных организаций.

Теперь проект бюджета будет вынесен на голосование в Сенате. В случае утверждения инициативы верхней палатой Конгресса она поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın aşağı palatası gələn il üçün 858 milyard dollarlıq müdafiə büdcəsini təsdiqləyib

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