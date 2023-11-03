Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о помощи Израилю

Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за предоставление военной помощи Израилю, при этом в документе проекта не упоминается Украина.

Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за предоставление военной помощи Израилю, при этом в документе проекта не упоминается Украина.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал С-SPAN.

Проект поддержали 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196 конгрессменов. По итогам голосования, проект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю будет направлен на рассмотрение в Сенат, верхнюю палату американского парламента. После этого его должен подписать или отвергнуть президент Джо Байден.