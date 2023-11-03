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Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о помощи Израилю

Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о помощи Израилю Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за предоставление военной помощи Израилю, при этом в документе проекта не упоминается Украина.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 03:14
Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о помощи Израилю

Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за предоставление военной помощи Израилю, при этом в документе проекта не упоминается Украина.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал С-SPAN.

Проект поддержали 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196 конгрессменов. По итогам голосования, проект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю будет направлен на рассмотрение в Сенат, верхнюю палату американского парламента. После этого его должен подписать или отвергнуть президент Джо Байден.

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Версия на азербайджанском языке Konqresin Aşağı Palatası İsrailə 14,3 milyard dollarlıq hərbi yardımın ayrılmasını təsdiqləyib

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