Nissan остановил завод в Испании, уволив тысячи сотрудников

Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor остановил производство на своем заводе в Барселоне и прервал контракты с 3 тыс. сотрудников.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщило агентство Киодо.

Такие меры связаны с распространением коронавируса в Испании, ограничениями на перемещение людей, а также с перебоями в поставках комплектующих.

Сроки возможного возобновления работы предприятия пока не известны. Завод Nissan рассчитан на выпуск 200 тыс. автомобилей в год, однако по итогам прошлого года с его конвейера сошли порядка 65 тыс. машин, включая легкие грузовики и коммерческий транспорт.