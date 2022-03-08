Nissan останавливает производство и продажу автомобилей в России

Японская корпорация Nissan Motor Co. остановила экспорт автомобилей в Россию и ожидает прекращения производства авто на заводе в Санкт-Петербурге.

Японская корпорация Nissan Motor Co. остановила экспорт автомобилей в Россию и ожидает прекращения производства авто на заводе в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте корпорации.

"Что касается наших российских операций, Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию и ожидает, что в скором времени производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге прекратится", - отмечается в информации.

Кроме того, компания создает фонд в размере 2,5 миллиона евро для преодоления гуманитарного кризиса в Украине.

В частности, через этот фонд Nissan передаст 1 миллион евро Красному Кресту и другим некоммерческим организациям для гуманитарной поддержки пострадавших в результате войны семей и детей.

Nissan также выделил в этот специальный фонд 1,5 миллиона евро для обеспечения финансовой стабильности и постоянной поддержки сотрудников корпорации и их семей.

В некоторых случаях компания окажет поддержку в виде транспортных средств.