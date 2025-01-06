Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд на Байдена из-за блокировки сделки

Японская сталелитейная компания Nippon Steel и американская U.S. Steel подали совместные иски против президента США Джо Байдена и его администрации из-за решения хозяина Белого дома заблокировать сделку между двумя корпорациями.

Японская сталелитейная компания Nippon Steel и американская U.S. Steel подали совместные иски против президента США Джо Байдена и его администрации из-за решения хозяина Белого дома заблокировать сделку между двумя корпорациями.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном совместном заявлении компаний.

Отмечается, что было подана два иска - в апелляционный суд округа Колумбия и окружной суд Пенсильвании. Компании настаивают на том, что решение Байдена заблокировать сделку по приобретению японской Nippon Steel американской сталелитейной компанией U.S. Steel было "незаконным политическим вмешательством".

Это первый раз, когда крупная японская компания подала в суд на президента США.