Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра

Экс-глава кипрского МИД Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра, одержав во втором туре победу над своим соперником, бывшим главным переговорщиком греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпредом Кипра при ООН Андреасом

Экс-глава кипрского МИД Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра, одержав во втором туре победу над своим соперником, бывшим главным переговорщиком греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпредом Кипра при ООН Андреасом Маврояннисом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов избирателей.

По итогам обработки 100% бюллетеней Христодулидис получил 51,9% голосов, Маврояннис - 48,1%. Явка избирателей во втором туре составила 72,2%, что на 0,2 п. п. выше, чем в первом туре, который состоялся неделю назад. Тогда экс-глава МИД также победил своего сегодняшнего конкурента.

Маврояннис признал свое поражение: "Я разочарован, что мы не смогли оправдать надежды всех, кто проголосовал за нас". Он также сказал, что уже позвонил Христодулидису и поздравил его с победой. Дипломат заявил, что готов сотрудничать с избранным президентом во благо страны и общества в том случае, если его услуги будут востребованы новыми властями острова.