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Николас Мадуро: Венесуэла и Турция подписали контракты в важных отраслях экономики

Николас Мадуро: Венесуэла и Турция подписали контракты в важных отраслях экономики Венесуэла и Турция заключили контракты о сотрудничестве в нефтехимической, золотодобывающей и нефтегазовой промышленности.
Другие страны
8 июня 2024 г. 06:27
Николас Мадуро: Венесуэла и Турция подписали контракты в важных отраслях экономики

Венесуэла и Турция заключили контракты о сотрудничестве в нефтехимической, золотодобывающей и нефтегазовой промышленности.

Как передает Report, об этом заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

"Мы развиваем стратегические проекты и взаимовыгодное партнерство между Турцией и Венесуэлой", - заявил он на церемонии подписания контрактов, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

Президент указал на предпринятые шаги "по формированию нового мира" и "единства Турции и Венесуэлы". Мадуро напомнил о "дружбе со старшим братом, президентом Турции Реджепом Эрдоганом".

"Сегодня мы подписываем документы по строительству нефтехимического завода по производству аммониака", - отметил президент. Он сообщил также о заключении стратегического альянса по сжиженному газу и концессионного контракта на разведку и добычу полезных ископаемых, золота и меди и их коммерциализации.

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