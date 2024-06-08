Николас Мадуро: Венесуэла и Турция подписали контракты в важных отраслях экономики

Венесуэла и Турция заключили контракты о сотрудничестве в нефтехимической, золотодобывающей и нефтегазовой промышленности.
Как передает
"Мы развиваем стратегические проекты и взаимовыгодное партнерство между Турцией и Венесуэлой", - заявил он на церемонии подписания контрактов, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.
Президент указал на предпринятые шаги "по формированию нового мира" и "единства Турции и Венесуэлы". Мадуро напомнил о "дружбе со старшим братом, президентом Турции Реджепом Эрдоганом".
"Сегодня мы подписываем документы по строительству нефтехимического завода по производству аммониака", - отметил президент. Он сообщил также о заключении стратегического альянса по сжиженному газу и концессионного контракта на разведку и добычу полезных ископаемых, золота и меди и их коммерциализации.