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Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы Николас Мадуро Морос в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы.
Другие страны
10 января 2025 г. 19:09
Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро Морос в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Мадуро принес присягу в парламенте страны в Каракасе.

Его сопровождала первая леди страны Силия Флорес. В новом сроке Мадуро будет занимать пост президента до 2031 года.

Напомним, что Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах 28 июля минувшего года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Его основной соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 43,18% голосов.

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Версия на английском языке Maduro takes office as President of Venezuela for third time

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