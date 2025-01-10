Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро Морос в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы.

Николас Мадуро Морос в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Мадуро принес присягу в парламенте страны в Каракасе.

Его сопровождала первая леди страны Силия Флорес. В новом сроке Мадуро будет занимать пост президента до 2031 года.

Напомним, что Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах 28 июля минувшего года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Его основной соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 43,18% голосов.