Николас Мадуро попросил президента США убрать руки от Венесуэлы

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил президента США Дональда Трампа «не лезть в дела его страны».

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

«Убери отсюда руки, Дональд Трамп, иди домой, Венесуэла себя уважает», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп пообещал вместе с государствами Западного полушария работать над улучшением ситуации в Венесуэле.

До этого Николас Мадуро обсудил с президентом России Владимиром Путиным кризис в стране.