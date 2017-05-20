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    Николас Мадуро попросил президента США убрать руки от Венесуэлы

    «Убери отсюда руки, Дональд Трамп, иди домой, Венесуэла себя уважает», — заявил он© Foto: Vladtime.ru

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил президента США Дональда Трампа «не лезть в дела его страны».

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    «Убери отсюда руки, Дональд Трамп, иди домой, Венесуэла себя уважает», — заявил он.

    Ранее Дональд Трамп пообещал вместе с государствами Западного полушария работать над улучшением ситуации в Венесуэле.

    До этого Николас Мадуро обсудил с президентом России Владимиром Путиным кризис в стране.

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