Николаевская область Украины освобождена от оккупации

Вся Николаевская область освобождена от российских военных.

Вся Николаевская область освобождена от российских военных.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, оккупированной еще остается территория Кинбурнской косы.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - отметил он.

По словам Кима, водовод для подачи воды из Днепра в Николаев находится под украинским контролем, но еще не разминирован.

"Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", - добавил Ким.