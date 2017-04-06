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    Никола Стерджен: Шотландия станет независимой

    Новый референдум о независимости должен проводиться на той же основе, что и предыдущий

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Шотландия станет независимым государством. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

    "Я уверена, что Шотландия станет независимым государством в течение моей жизни и получит свое место в ООН наряду с другими государствами мира", —заявила она. По ее словам, новый референдум о независимости должен проводиться на той же основе, что и предыдущий.

    При этом политик подчеркнула, что даже в случае отделения от Великобритании Шотландия и Англия должны сохранить свободную торговлю. "Шотландия и Англия должны всегда свободно торговать друг с другом. Это наша взаимная выгода. Но я хочу этого наряду с торговлей в рамках общего рынка, потому что это очень важно для интересов Шотландии", — заявила Стерджен.

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