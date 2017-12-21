 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Никки Хейли: США откроют посольство в Иерусалиме, несмотря на решения ООН

    Никакое голосование в ООН на это никак не повлияет

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ США откроют посольство в Иерусалиме, несмотря ни на какие решения ООН.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли перед голосованием Генассамблеи ООН по этому вопросу.

    "Америка разместит посольство в Иерусалиме. Это то, чего хочет от нас американский народ, и это правильно. Никакое голосование в ООН на это никак не повлияет", - заявила Хейли, выступая в ГА ООН в четверг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi