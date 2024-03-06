Никки Хейли объявит о выходе из президентской гонки 6 марта

Экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует сегодня, 6 марта, объявить о приостановке своего участия в президентской гонке.

Экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует сегодня, 6 марта, объявить о приостановке своего участия в президентской гонке.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники отметили, что Хейли не планирует выражать одобрение кому-либо из участников гонки. Однако она призовет своего единственного конкурента бывшего президента США Дональда Трампа получить голоса избирателей, которые ее поддерживали.

Вчера в США состоялись самые масштабные первичные выборы кандидатов от Демократической и Республиканской партий ("супервторник"). Хейли одержала победу только в одном из 15 штатов - в Вермонте.

В начале недели Хейли одержала первую победу на первичных выборах Республиканской партии после девяти поражений подряд - в столице США Вашингтоне. К "супервторнику" она заручилась поддержкой только 43 делегатов (из необходимых 1 215). На счету ее конкурента Дональда Трампа, который выиграл почти все первичные выборы Республиканской партии, были голоса 276 делегатов. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.