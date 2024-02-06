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Никки Хейли обратилась за охраной в Секретную службу США из-за угроз в свой адрес

Никки Хейли обратилась за охраной в Секретную службу США из-за угроз в свой адрес Бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, из-за участившихся угроз в ее адрес была вынуждена обратиться за защитой в Секретную службу США, которая отвечает за
Другие страны
6 февраля 2024 г. 06:12
Никки Хейли обратилась за охраной в Секретную службу США из-за угроз в свой адрес

Бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, из-за участившихся угроз в ее адрес была вынуждена обратиться за защитой в Секретную службу США, которая отвечает за безопасность первых лиц государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Хейли "подтвердила, что направила заявку" на предоставление охраны.

"Угроз было много. Но это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать", - сказала она, не предоставив подробной информации о происшествиях, побудивших ее обратиться в Секретную службу США.

Никки Хейли - основной конкурент бывшего американского лидера Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии

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