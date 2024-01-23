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Никки Хейли не собирается выходить из президентской гонки в США

Никки Хейли не собирается выходить из президентской гонки в США Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не собирается выходить из президентской гонки в случае неудовлетворительных результатов на первичных выборах кандидата в президенты от Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир.
Другие страны
23 января 2024 г. 20:28
Никки Хейли не собирается выходить из президентской гонки в США

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не собирается выходить из президентской гонки в случае неудовлетворительных результатов на первичных выборах кандидата в президенты от Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в эфире телекомпании CNN.

Ее попросили прокомментировать слова ее соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа, который предположил, что Хейли откажется от участия в праймериз вслед за другими претендентами.

"Я не поступаю так, как он говорит мне поступать", - ответила бывший губернатор штата Южная Каролина.

Она пообещала "бороться до закрытия последнего участка".

"Я не собираюсь говорить о некрологе [своей предвыборной кампании] только потому, что вы все [журналисты] думаете, будто нам стоит об этом говорить", - добавила Хейли.

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