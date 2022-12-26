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Nikkei: Уровень поддержки правительства Японии обновил минимум

Nikkei: Уровень поддержки правительства Японии обновил минимум Рейтинг правительства Японии снизился за последний месяц на 2 процентных пункта (п. п.) - до 35%, что является худшим показателем за время работы администрации премьера Фумио Кисиды.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 06:58
Nikkei: Уровень поддержки правительства Японии обновил минимум
Фумио Кисида

Рейтинг правительства Японии снизился за последний месяц на 2 процентных пункта (п. п.) - до 35%, что является худшим показателем за время работы администрации премьера Фумио Кисиды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного газетой Nikkei.

Уровень неодобрения правительства в свою очередь вырос по сравнению с ноябрем на 2 п. п. - до 57%. Снижение рейтингов правительства продолжается, несмотря на решение кардинальным образом укрепить оборонный потенциал страны, которое поддерживает большинство населения. В поддержку этой политики высказались 55% опрошенных, в то время как против выступают 36% респондентов.

Вместе с тем 84% опрошенных считают недостаточными объяснения премьера относительно планов повышения налогов с целью финансирования растущих военных расходов, которые к 2027 году планируется увеличить почти вдвое и довести до 2% ВВП по образцу НАТО.

Отметим, что опрос проводился с 23 по 25 декабря, в нем приняли участие около тысячи человек.

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