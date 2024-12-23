Nikkei: Уровень неодобрения правительства Японии превысил 50%

Уровень неодобрения японского правительства во главе с премьер-министром Сигэру Исибой превысил 50%.

Уровень неодобрения японского правительства во главе с премьер-министром Сигэру Исибой превысил 50%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой Nikkei.

Уровень неодобрения вырос на 5 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с предыдущим опросом, до 51%. При этом рейтинг правительства снизился на 5 п.п., до 41%. По мнению опрошенных, приоритетной задачей для правительства должны быть меры по борьбе с инфляцией (38%), другие экономические меры (36%), поддержка воспитания детей (27%), улучшение условий и оплаты труда (26%).

Респонденты также положительно оценили решение правительства отказаться от политики сокращения зависимости от атомной энергетики и, наоборот, максимально использовать АЭС для обеспечения потребностей в электроэнергии. Поддержали этот шаг 55% респондентов, в то время как против выступил 31%.

Несмотря на снижение рейтинга правительства, уровень поддержки Либерально-демократической партии (ЛДП), которая формирует кабинет меньшинства вместе с партией "Комэйто", вырос с 30% до 32%. Рейтинг же главной оппозиционной Конституционно-демократической партии, наоборот, упал с 16% до 9%.