Nikkei: США создадут командование своих сил в Японии

США намерены создать объединенное командование своих сил, размещенных в Японии, для улучшения координации с Токио на фоне "ухудшающейся обстановки в сфере безопасности" в регионе.

США намерены создать объединенное командование своих сил, размещенных в Японии, для улучшения координации с Токио на фоне "ухудшающейся обстановки в сфере безопасности" в регионе.

Как передает Report , об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники.

По их сведениям, об этом стороны могут объявить в совместном заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2" в японской столице.

Новой структуре будут переданы функции оперативного командования 55 тыс. американских военных в Японии. Сейчас эти функции возложены на Индо-Тихоокеанское командование ВС США на Гавайях. Разница во времени между Токио и Гонолулу составляет 19 часов.

Объединенное командование сил США в Японии, как отмечается, станет аналогом японского объединенного командования, которое будет запущено к апрелю 2025 года для управления сухопутными, морскими и воздушными Силами самообороны.

Издание отмечает, что создание таких командных структур в составе как ВС США, так и Сил самообороны Японии призвано улучшить планирование проводимых совместных учения в мирное время и совместных операций в случае конфликтов. При этом, у американских и японских военных, как отмечается, будут отдельные командные цепочки.