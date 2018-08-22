Nike закрыла несколько магазинов в ЮАР из-за обвинений в расизме

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Компания Nike в среду закрыла несколько магазинов в Южно-Африканской Республике из-за протеста общественности, вызванного расистским комментарием, который, по данным местных СМИ, был сделан человеком, имеющим отношение к компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, ранее в СМИ распространилось видео, снятое на пляжном курорте: белый мужчина произносит ругательное слово, которое считается расистским термином в ЮАР. По данным СМИ, этот мужчина - муж директора по маркетингу Nike.

Компания Nike отказалась комментировать закрытие магазинов и выпустила заявление, в котором подчеркнула свою "давнюю приверженность разнообразию, инклюзивности и уважению" и указала, что мужчина на видео не является сотрудником компании, отмечает Reuters.

В январе 2018 года в ЮАР разразился скандал вокруг шведской компании H&M из-за рекламы толстовки с надписью "Самая классная обезьянка в джунглях", при этом в рекламном ролике толстовка была надета на чернокожего мальчика. Тогда магазины марки в Йоханнесбурге и Претории подверглись погромам, а руководство компании принесло публичные извинения и пообещало сделать выводы.