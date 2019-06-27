Nike ограничил продажу своих кроссовок в Китае

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. приостановил продажу некоторых моделей кроссовок в Китае, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Американская компания была вынуждена пойти на такой шаг после того, как сотрудничающий с ней японский модельер Дзюн Такахаси высказался в соцсети в поддержку протестов в Гонконге. Он сделал это в аккаунте фирменной линейки кроссовок Nike Undercover.

Позже пост Такахаси в соцсети был удален. Как пояснили в Nike, он был опубликован по ошибке и отражал частное мнение дизайнера, которое не разделяется компанией. Компания отозвала из Китая кроссовки линейки, модели для которой создаются при участии Д.Такахаси.

Ранее несколько крупных китайских ритейлеров без объяснения причин изъяли из продажи кроссовки Nike Undercover.

Сама Nike пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.