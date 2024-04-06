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Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Эквадором

Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Эквадором Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 22:50
Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Эквадором

Руководство Никарагуа приняло решение разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства Мексики в Кито для ареста укрывавшегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей.

"Учитывая достойные осуждения действия, совершенные в Кито силами, которые должны защищать порядок и безопасность эквадорских граждан и их жизни, мы заявляем о нашем суверенном решении разорвать все дипломатические отношения с правительством Эквадора, в то же время мы еще раз выражаем наше уважение любимому эквадорскому народу, который живет во времена немыслимой жестокости, и еще раз подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям, которые регулируют цивилизованные отношения между государствами и правительствами мира", - говорится в заявлении правительства центральноамериканской республики.

Напомним, что полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там бывшего вице-президента южноамериканской республики Хорхе Гласа, которому ранее Мехико предоставил политическое убежище.

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