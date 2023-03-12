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Никарагуа приостанавливает дипломатические отношения с Ватиканом

Никарагуа приостанавливает дипломатические отношения с Ватиканом Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о приостановлении дипломатических отношений между центральноамериканской республикой и Ватиканом.
Другие страны
12 марта 2023 г. 23:54
Никарагуа приостанавливает дипломатические отношения с Ватиканом

Министерство иностранных дел Никарагуа заявило о приостановлении дипломатических отношений между центральноамериканской республикой и Ватиканом.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Учитывая информацию, которая была раскрыта источниками, очевидно связанными с католической церковью, Правительство примирения и национального единства Никарагуа уточняет, что между Государством Ватикан и Республикой Никарагуа приостановлены дипломатические отношения", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники в Ватикане отметило о решении Никарагуа закрыть посольство Ватикана в Манагуа и свое диппредставительство при Ватикане. Причиной этого стало недавнее высказывание Папы Римского Франциска, в котором он сравнил никарагуанское правительство с диктатурой.

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