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Нигерия стала партнером БРИКС

Нигерия стала партнером БРИКС Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующей в БРИКС, сообщило о присоединении Нигерии в качестве страны - партнера объединения.
Другие страны
18 января 2025 г. 05:38
Нигерия стала партнером БРИКС

Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующей в БРИКС, сообщило о присоединении Нигерии в качестве страны - партнера объединения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства

"Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны - партнера сообщества [БРИКС]", - отмечается в сообщении.

Бразильские власти подчеркнули, что БРИКС и Нигерия имеют общие интересы, поскольку африканская республика, как и объединение, активно содействует укреплению сотрудничества между странами глобального Юга и выступает за реформирование международных организаций.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января. В 2024 году объединение возглавляла Россия, ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани 22-24 октября, где было принято решение создать категорию государств - партнеров.

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