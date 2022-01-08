Нигерия работает над cозданием вакцины против COVID-19

Нигерия объявила о разработке вакцины против COVID-19.
Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил президент cтраны Мухаммаду Бухари в телевизионном интервью.
"Мы очень усердно работаем с министерством здравоохранения над разработкой вакцин", - сказал президент.
“Мы провели переговоры с некоторыми нашими международными партнерами по развитию и партнерами по финансированию в целях развития нашего центра по производству вакцин. Это проект совместного предприятия между федеральным правительством и местной фармацевтической компанией”, - сообщил министр здравоохранения Нигерии Олоруннимбе Мамора.
Эксперты в области здравоохранения полагают, что Нигерии необходимо утроить масштабы вакцинации, чтобы достичь своей цели по вакцинации более половины населения к концу следующего года.
Согласно информации CNN, с начала пандемии в Нигерии зарегистрировано 246 195 случаев заболевания и 3 066 смертей.