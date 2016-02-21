Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Нигерия поддерживает идею заморозить уровень добычи нефти. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр нефтяной промышленности Нигерии Эммануэль Качикву (Emmanuel Kachikwu).

В настоящее время страны ОПЕК, а также государства, не входящие в картель, обсуждают вопрос о возможной заморозке добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке. Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла 16 февраля договорились сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие производители присоединятся к такой инициативе. Позднее министр нефти Венесуэлы сообщил, что это предложение поддержали Эквадор, Алжир, Нигерия и Оман. Согласие также выразил Кувейт.

"На данный момент мы не экспортируем даже то количество (нефти), которое предусмотрено для нас ОПЕК. Нигерия продолжит искать возможности увеличения производства, но не для продажи, потому что у нас есть внутреннее потребление, необходимое для нас", - сказал министр журналистам в Дохе, где он провел встречу с катарским коллегой.