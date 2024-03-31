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Нигерия намерена приступить к сборке автомобилей

Нигерия намерена приступить к сборке автомобилей Правительство Нигерии планирует начать сборку автомобилей на территории страны.
Другие страны
31 марта 2024 г. 14:58
Нигерия намерена приступить к сборке автомобилей

Правительство Нигерии планирует начать сборку автомобилей на территории страны.

Как передает Report, об этом заявила министр промышленности, торговли и инвестиций республики Дорис Аните на церемонии запуска плана развития автомобилестроительной промышленности африканской страны.

"Нигерия способна сама производить машины: у нас довольно сырья, нет недостатка в знаниях, имеется обширный рынок сбыта, а теперь мы еще располагаем и планом производства автомобилей. Речь идет о мотоциклах, легковых автомобилях и тяжелых грузовиках", - привела ее слова газета Daily Post. Согласно представленному плану, через 10 лет в стране должно быть налажено производство всего ассортимента средств транспорта. "Задача состоит в том, чтобы снизить отпускные цены и сделать их доступными для среднего нигерийца", - заключила Аните.

Для инвесторов в автосборочное производство предусмотрены пятилетние налоговые каникулы, отметил генеральный директор Национального совета автомобильного дизайна и развития Джозеф Осанипин. "Эти налоговые инициативы призваны способствовать развитию производства автокомпонентов", - подчеркнул он.

В 2022-2023 годах импорт автомобилей в Нигерию вырос на 226,46%, до 1 063 трлн найр (около $700 млн), свидетельствуют данные Национального статистического бюро.

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