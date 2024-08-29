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Нигерия и Нигер подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности

Нигерия и Нигер подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности Нигерия и Нигер подписали соглашения об укреплении сотрудничества в области безопасности, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях.
Другие страны
29 августа 2024 г. 15:07
Нигерия и Нигер подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности

Нигерия и Нигер подписали соглашения об укреплении сотрудничества в области безопасности, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении нигерийских военных.

Документ подписали главы оборонных ведомств стран в столице Нигера Ниамее.

"Обе стороны подтвердили свою приверженность возобновлению и укреплению сотрудничества с целью обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в заявлении.

Отношения между двумя странами испортились после того, как хунта в Нигере свергла Мохаммеда Базума, и переворот, произошедший в июле 2023 года, расколол Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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