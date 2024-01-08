Нигерия и Китай подписали соглашение об использовании сопутствующего газа на 1 млрд долларов

Нигерийская компания NIGUS International и китайская Zhongmin Xinjunlong подписали соглашение на $1 млрд, предусматривающее использование сопутствующего газа.

Нигерийская компания NIGUS International и китайская Zhongmin Xinjunlong подписали соглашение на $1 млрд, предусматривающее использование сопутствующего газа.

Как передает Report со ссылкой на портал Vanguard, речь идет о газе, который до сих пор сжигается в факелах на нефтяных вышках.

По словам главы нигерийской компании Малика Адо Ибрахима, "партнерство с китайской компанией позволит привлечь новейшие технологии для коммерческого использования факельного газа и развития зеленой энергетики в Нигерии".

Предполагается, что газ будет перерабатываться в синтетическое дизельное топливо и в сжиженный газ для бытовых нужд.

"СП с китайской фирмой позволит NIGUS, которая специализируется на возобновляемых источниках энергии, развивать в Нигерии экономику, не оказывающую губительного воздействия на окружающую среду, - сказал Ибрахим. - Мы также стремимся пускать в деловой оборот то, что раньше уходило в дым, и производить дешевое топливо. Пока 90% сопутствующего газа в Нигерии бесцельно сжигается в факелах".