Нигерия договорилась об инвестициях в размере $600 млн с Maersk

Президент Нигерии Бола Тинубу достиг договоренности с датской компанией Maersk о капиталовложениях в размере $600 млн на развитие нигерийской морской портовой инфраструктуры.

Президент Нигерии Бола Тинубу достиг договоренности с датской компанией Maersk о капиталовложениях в размере $600 млн на развитие нигерийской морской портовой инфраструктуры.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте администрации президента Нигерии.

По данным нигерийского лидера, в настоящее время правительство осуществляет инвестиции в развитие океанской портовой инфраструктуры на $1 млрд.

Согласно новым договоренностям, предусматривается модернизация контейнерного терминала в штате Огун. По данным датской компании, она уже вложила в портовую инфраструктуру Нигерии около $2 млрд.