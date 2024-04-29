Нигерия договорилась об инвестициях в размере $600 млн с Maersk

Президент Нигерии Бола Тинубу достиг договоренности с датской компанией Maersk о капиталовложениях в размере $600 млн на развитие нигерийской морской портовой инфраструктуры.
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По данным нигерийского лидера, в настоящее время правительство осуществляет инвестиции в развитие океанской портовой инфраструктуры на $1 млрд.
Согласно новым договоренностям, предусматривается модернизация контейнерного терминала в штате Огун. По данным датской компании, она уже вложила в портовую инфраструктуру Нигерии около $2 млрд.