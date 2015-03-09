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    ​Нигерия: "Боко харам" теряет силу и просит о помощи

    В ходе наступательных действий было убито множество боевиков

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/"Решение группировки "Боко харам" присягнуть на верность группировке "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) показывает, что нигерийские исламисты испытывают затруднения".

    Как передает Report, об этом заявило правительство Нигерии.

    Пресс-секретарь руководства Майк Омери сообщил, что в ходе наступательных действий нигерийских и региональных вооруженных сил было убито множество боевиков "Боко харам", из-за чего снизился боевой потенциал группировки.

    Ранее в "Твиттер"-аккаунте, используемом "Боко харам", была размещена аудиозапись, в которой об объединении сил джихадистов объявляет голос, похожий на голос лидера "Боко харам" Абубукара Шекау.

    По словам Омери, объявление - это попытка террористов попросить о помощи.

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