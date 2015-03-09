​Нигерия: "Боко харам" теряет силу и просит о помощи

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/"Решение группировки "Боко харам" присягнуть на верность группировке "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) показывает, что нигерийские исламисты испытывают затруднения".

Как передает Report, об этом заявило правительство Нигерии.

Пресс-секретарь руководства Майк Омери сообщил, что в ходе наступательных действий нигерийских и региональных вооруженных сил было убито множество боевиков "Боко харам", из-за чего снизился боевой потенциал группировки.

Ранее в "Твиттер"-аккаунте, используемом "Боко харам", была размещена аудиозапись, в которой об объединении сил джихадистов объявляет голос, похожий на голос лидера "Боко харам" Абубукара Шекау.

По словам Омери, объявление - это попытка террористов попросить о помощи.