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    Нигерия: боевики "Боко харам" расстреляли 24 человека

    После того, как жители деревни пришли к мечети, боевики открыли по ним огонь

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Нигерии по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападения переодетых в проповедников боевиков группировки "Боко Харам", передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Нападение было совершено у мечети в деревне Кваджафа в штате Борно. Боевики, выдавая себя за исламских проповедников, собрали людей у мечети якобы для проповеди.

    После того, как жители деревни пришли к мечети, боевики открыли по ним огонь.

    Исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата в Нигерии.

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