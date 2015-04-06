Нигерия: боевики "Боко харам" расстреляли 24 человека

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Нигерии по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападения переодетых в проповедников боевиков группировки "Боко Харам", передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Нападение было совершено у мечети в деревне Кваджафа в штате Борно. Боевики, выдавая себя за исламских проповедников, собрали людей у мечети якобы для проповеди.

После того, как жители деревни пришли к мечети, боевики открыли по ним огонь.

Исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата в Нигерии.