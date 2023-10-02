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Нигер согласился на посредничество Алжира по урегулированию кризиса

Нигер согласился на посредничество Алжира по урегулированию кризиса Власти Нигера согласились с посредничеством Алжира по выходу из политического кризиса, в котором оказалась страна после военного переворота 26 июля.
Другие страны
2 октября 2023 г. 19:38
Нигер согласился на посредничество Алжира по урегулированию кризиса

Власти Нигера согласились с посредничеством Алжира по выходу из политического кризиса, в котором оказалась страна после военного переворота 26 июля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает алжирский телеканал AL24 News.

"Алжирское правительство получило по каналам нигерского министерства иностранных дел уведомление о согласии на посредническую роль Алжира с целью поиска политического решения кризиса в Нигере в рамках плана по урегулированию, представленного президентом республики Абдельмаджидом Теббуном", - цитирует канал коммюнике МИД Алжира.

AL24 News напоминает, что в августе Алжир, призывающий Нигер к восстановлению конституционного порядка и отвергающий любое иностранное военное вмешательство в регионе, предложил Ниамею свое посредничество по выводу страны из политического кризиса.

В Алжире расценивают как свою заслугу то, что удалось "отвести угрозу военного вмешательства".

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