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Нигер развернул войска на границе с Бенином и Нигерией перед угрозой вторжения

Нигер развернул войска на границе с Бенином и Нигерией перед угрозой вторжения Мятежники в Нигере направили войска на границу с Бенином и Нигерией, столкнувшись с угрозой вторжения сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).
Другие страны
17 августа 2023 г. 23:18
Нигер развернул войска на границе с Бенином и Нигерией перед угрозой вторжения

Мятежники в Нигере направили войска на границу с Бенином и Нигерией, столкнувшись с угрозой вторжения сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Maliactu со ссылкой на сформированный мятежниками Национальный совет спасения родины (НССР).

Очевидцы сообщают о движении нигерских войск в городе Гая близ границы с Бенином, передает портал. При этом население приветствует их. В городе Конни в 400 км от Ниамея, столицы Нигера, также идет переброска войск.

Портал отмечает, что НССР внимательно следит за новостями из Аккры, где проводится встреча начальников генеральных штабов стран ECOWAS, посвященная ситуации в Нигере. Выступивший на открытии комиссар сообщества по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах заявил, что государства ECOWAS, за исключением тех, которые находятся под властью военных, а также Кабо-Верде, готовы направить свои подразделения в состав сил быстрого реагирования, которые могут осуществить вторжение в Нигер.

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Версия на азербайджанском языке Niger hücum təhlükəsi ilə əlaqədar Benin və Nigeriya ilə sərhədə qoşun yerləşdirib

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